Dos soldados israelíes heridos tras abatir a un adolescente que los apuñaló en Cisjordania

El atacante, de 17 años e identificado como Muhannad Tariq Muhammad al-Zughair, huyó hacia Hebrón, también en Cisjordania ocupada, y posteriormente fue encontrado y abatido dentro de un automóvil, informó el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

"El cuerpo está siendo retenido por las fuerzas israelíes, continuando con lo que se ha convertido ya en un procedimiento operativo estándar", añadió Sanidad palestina.

Por su parte, el Ejército israelí sostiene que los soldados llegaron al lugar a primera hora de este martes "tras recibir un informe sobre una persona sospechosa".

Ambos soldados, de 20 años, se encuentran en estado leve y fueron evacuados al hospital Sheba Tel Hashomer, según detalló el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA).

Poco antes de este incidente, el Ejército israelí había informado de que también durante las primeras horas de este martes neutralizó a un conductor que durante la noche del lunes había atropellado a un soldado que quedó herido cerca del asentamiento Kiryat Arba en Hebrón.

"Las fuerzas de seguridad continuarán operando para frustrar el terrorismo en la zona y contra cualquiera que dañe o intente causar daño a civiles israelíes y a las fuerzas de seguridad", advirtió el Ejército en su comunicado.

Este tipo de incidentes son habituales en Cisjordania, pero especialmente se dan en las carreteras que llevan a los asentamientos en los que viven colonos israelíes, considerados ilegales por el derecho internacional, y en las que el Ejército israelí tiene un gran presencia.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad palestino comunicó que en Ramala, un joven de 18 años, identificado como Raslan Asmar, fue retenido por soldados y luego recibió disparos mientras estaba en el suelo, dejándolo sangrando durante horas.

Desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás, la tensión y la violencia en Cisjordania se ha disparado como nunca antes.

De hecho, desde entonces se han registrado más enfrentamientos de este tipo, pero también más redadas del Ejército -especialmente en el norte de la Cisjordania ocupada- y más ataques de los colonos hacia la población palestina de estos territorios.