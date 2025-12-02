Ecuador acuerda con FMI conjunto de políticas y reformas para desembolso de 620 millones

El FMI señaló este martes en un comunicado que un equipo de la organización mantuvo conversaciones remotas y en persona con las autoridades ecuatorianas durante el 17 de noviembre y el 1 de diciembre sobre la cuarta revisión del acuerdo crediticio, cuya consideración por parte del directorio "se espera en las próximas semanas".

De tener la aprobación del directorio y la confirmación de los compromisos financieros de los socios internacionales, Ecuador tendría acceso inmediato a aproximadamente 620 millones de dólares, confirmó el FMI.

Patrizia Tumbarello, líder del equipo que se reunió con la delegación ecuatoriana, señaló que las autoridades "continúan logrando avances significativos en la implementación de su plan de reforma económica, respaldado por el acuerdo".

"Cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño para finales de octubre de 2025 para la cuarta revisión y todos los objetivos indicativos para los que se dispone de datos. Han adoptado medidas firmes para fortalecer la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables", mencionó.

Además, añadió Tumbarello en una declaración, las autoridades continuaron avanzando "en su ambiciosa agenda de reformas estructurales para salvaguardar la estabilidad financiera, mejorar la gobernanza e impulsar la inversión privada y un crecimiento generador de empleo".

El nuevo desembolso elevaría a 3.320 millones de dólares el valor total de lo recibido por Ecuador desde que se puso en marcha el acuerdo, aprobado inicialmente en 2024 por 4.000 millones de dólares, pero que en julio de este año fue ampliado a 1.000 millones más.

El pasado 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa oficializó la eliminación del subsidio al diésel, por el que el precio del combustible aumentó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), una decisión que desató protestas lideradas por el movimiento indígena y otros grupos sociales, que duraron un mes y que concluyeron sin que el Gobierno haya accedido a ninguna demanda para restituir la subvención estatal.

Esa medida se sumó al recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y al despido de 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo que fue anunciado a finales de julio.

El FMI aseguró que las acciones políticas y reformas que se están haciendo "están ayudando a mejorar la estabilidad macroeconómica y financiera, salvaguardar la dolarización, fortalecer la sostenibilidad fiscal y proteger a los grupos vulnerables, y se espera que respalden un crecimiento económico más fuerte e inclusivo".