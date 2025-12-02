Ecuador firma acuerdo con Mercado Libre para capacitar a mipymes en comercio electrónico

La cartera de Estado señaló en un comunicado que el comercio electrónico se ha convertido en "una herramienta esencial para el desarrollo económico" y que la pandemia aceleró la adopción de plataformas digitales, lo que ha evidenciado "la necesidad de facilitar el acceso a estas herramientas para mipymes y emprendedores".

Por lo que "la colaboración entre el Gobierno y el sector privado es crucial para cerrar las brechas existentes y fomentar un entorno favorable para el emprendimiento", añadió el ministerio, que catalogó esta alianza con Mercado Libre Ecuador como "una oportunidad única para potenciar el desarrollo económico" en el país.

Diversas cámaras de comercio a nivel nacional también participarán en estas capacitaciones.

Con este acuerdo se busca fomentar el emprendimiento y la innovación a través de programas que fortalezcan la economía digital; apoyar la inclusión financiera y la educación digital para grupos históricamente excluidos, y promover políticas públicas que incentiven la formalización y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

"La colaboración entre el ministerio y Mercado Libre facilitará el acceso a herramientas y recursos que permitirán a emprendedores y pequeñas empresas mejorar su competitividad en el mercado, generando más oportunidades de empleo y desarrollo económico para la ciudadanía", se agrega en el comunicado.

Además, el Gobierno señaló que estas acciones conjuntas contribuirán a la creación de políticas públicas que apoyen a las mipymes, lo que, "impactará positivamente en la economía local y nacional".