Editorial de Franklin la tortuga reprueba el uso "violento" de su imagen por Pete Hegseth

"Franklin la Tortuga es un querido ícono canadiense que ha inspirado a generaciones de niños y representa la amabilidad, la empatía y la inclusión", escribió la editorial Kids Can Press en un comunicado en X.

El uso dado por Hegseth a la caricatura fue catalogado como "violento" y denigrante" por la editorial y agregaron en el comunicado que estas acciones no autorizadas contradicen directamente los valores que representa Franklin.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, respondió a la editorial en una declaración diciendo: "Dudamos que Franklin la Tortuga quiera incluir a los carteles de la droga (…) o elogiar la amabilidad y empatía de los narcoterroristas".

En la imagen publicada por Hegseth , Franklin aparece de pie en un helicóptero apuntando con un lanzacohetes portátil de uso militar a un barco. La publicación se produjo tras informes periodísticos de que el Pentágono llevó a cabo un segundo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas el 2 de septiembre, lo cual la Casa Blanca confirmó el lunes.

