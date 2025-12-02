EEUU suspende solicitudes de inmigración de países en la lista de prohibición de viajes

La medida afecta a países como Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otras consideradas de "alta inestabilidad política y económica".

La pausa, confirmada por Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), busca garantizar que "quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", según afirmó a diversos medios estadounidenses.

La decisión incluye procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por la agencia.

Abogados de inmigración reportaron cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al presentarse en oficinas locales del USCIS, sin recibir explicación ni instrucciones sobre cómo proceder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las nuevas reglas anunciadas la semana pasada ya podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden.