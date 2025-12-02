Ejército sudanés acusa a paramilitares de mentir sobre tregua y niega caída de una ciudad

Según un comunicado de la institución castrense, "la milicia terrorista (de las FAR) atacó repetidamente y a diario con artillería y drones la estratégica ciudad de Babanunsa, pese a que había anunciado una tregua unilateral" en la guerra.

"Ayer (lunes) lanzó un nuevo ataque contra la ciudad, que nuestras fuerzas frustraron con fuerza y ​​decisión", dijo el Ejército, desmintiendo así el anuncio anoche por parte de sus rivales paramilitares de haber tomado esa urbe, que representa el último bastión de los militares en todo Kordofán Occidental.

Esas afirmaciones llegan una semana después de que el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, anunciara una tregua humanitaria unilateral de tres meses en la guerra que asola Sudán desde abril de 2023.

Hemedti dijo en su momento que con su anuncio de tregua unilateral respondía a los esfuerzos de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la propuesta del llamado Cuarteto para Sudán -EE.UU, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU)- que en septiembre pasado pidieron un alto el fuego humanitario de tres meses y negociaciones para alcanzar una solución negociada.

El Ejército sudanés insistió en su comunicado de este martes que "esa tregua anunciada por el mentiroso rebelde Hemedti no es más que una maniobra política y mediática engañosa destinada a encubrir sus movimientos sobre el terreno, con el continuo apoyo emiratí para alimentar la guerra y matar al pueblo sudanés".

El Gobierno sudanés se ha mostrado "abierto" al diálogo, si bien insistió en varias ocasiones en que solo aceptará un alto el fuego si los paramilitares deponen las armas y se retiran de las ciudades y zonas civiles que ocuparon durante la guerra, incluida Al Fasher tomada por las FAR a finales de octubre pasado.

Esa urbe, capital de Darfur Norte, era hasta su caída el último bastión de las Fuerzas Armadas en todo el oeste sudanés. Tras su toma, las FAR intensificaron sus ataques para avanzar hacia el este con ataques contra Babanusa y otras ciudades de Kordofán con el fin de abrirse camino hacia otras regiones del centro, incluida la capital, Jartum.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, con más de trece millones de desplazados internos y externos e inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.