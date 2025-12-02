El canciller paraguayo dice que la fecha de la cumbre del Mercosur aún está "en discusión"

"Está en discusión aún la fecha que se va a plantear esta cumbre", afirmó Ramírez en una conferencia de prensa desde la residencia presidencial en Asunción, tras mantener una reunión con el mandatario paraguayo, Santiago Peña.

Ramírez indicó que la propuesta inicial de Brasil, que ejerce la presidencia pro tempore del bloque suramericano y es uno de los principales impulsores del acuerdo con la UE, fue que la cita semestral se realice el 1 y 2 de diciembre en la ciudad de Foz de Iguazú, pero después la modificaron para el día 20.

"Hay dificultades en la agenda de los jefes de Estado en esas fechas y es allí donde estamos trabajando para poder coordinar y confirmar las fechas", añadió el canciller de Paraguay, país que recibirá de Brasil la presidencia semestral del Mercosur en dicha cumbre.

El jefe de la diplomacia paraguaya sostuvo que Brasil planteó postergar la cumbre para el 20 diciembre próximo "porque recién para esa fecha" la UE "podría estar lista para suscribir" el acuerdo final con el Mercosur.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Ramírez, tienen "la confirmación" de que el Consejo de la UE podría ratificar el acuerdo con el Mercosur "entre el 16 o el 18 de diciembre próximos", tras lo cual -dijo- la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaría a Brasil para la firma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es un acuerdo histórico, más de 700 millones de habitantes que constituyen la unión de ambos bloques. Es un hecho sin precedentes", enfatizó el canciller, quien subrayó que es la UE la que tiene que "cumplir los requisitos institucionales de aprobación" del texto.

El Mercosur está integrado por Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, y Bolivia, que está en proceso de adhesión plena.

Brasil quiere firmar el pacto el 20 de diciembre en Brasilia y no descarta trasladar la cumbre del Mercosur a comienzos de enero ante la incertidumbre sobre la presencia paraguaya, según ha manifestado el presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Comisión Europea firmó el acuerdo con el Mercosur en diciembre de 2024, después de 25 años de negociaciones, un pacto que necesita ser refrendado por los Estados miembros de la UE y que formaría uno de los principales mercados del mundo.