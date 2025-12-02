El Ejército israelí asegura haber matado a tres "terroristas" en la Franja de Gaza

"Hoy martes, tropas israelíes que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas desplegadas en la zona, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas", detalla el comunicado castrense.

"Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas", agrega la nota.

El mensaje del Ejército describe además un segundo incidente en el que un presunto terrorista fue abatido tras cruzar la línea amarilla en la zona norte de la Franja.

Según confirmaron fuentes locales a EFE, Israel mató este martes al fotoperiodista Mahmoud Wadi, al tiempo que ha derribado edificios y viviendas en varios puntos del enclave palestino.

Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, con una cifra total de fallecidos que el ministerio de Sanidad del enclave elevó a 356 en su último recuento oficial esta semana (sin incluir los datos de hoy).

Entre ellos, se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

En Rafah (sur de la Franja), que Israel domina como zona militarizada desde abril, aunque llevaba ocupada por el Ejército desde mayo de 2024, las tropas matan casi a diario a presuntos milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.