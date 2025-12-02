El embajador de EEUU en Argentina insta al Gobierno de Milei a trabajar con las provincias

"Para impulsar el desarrollo de la Argentina, el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias es decisivo. Fue muy interesante conversar sobre estos temas en mi primera reunión con el ministro del Interior Diego Santilli", afirmó Lamelas en un mensaje publicado en su perfil de X.

En sus primeros dos años de mandato, Milei mantuvo una relación distante y conflictiva con buena parte de los gobernadores provinciales -ninguno de ellos perteneciente al partido de Gobierno- con los que se enfrentó por cuestiones de asignación de recursos en medio de su plan de ajuste.

Por su parte, la Presidencia argentina informó -en un comunicado- que durante la reunión se "repasaron los principales puntos de la agenda bilateral" con Estados Unidos.

Santilli y Lamelas resaltaron además "la relación de alto nivel que une a los dos países", en un contexto de marcado alineamiento entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.

El ministro del Interior, que asumió su cargo el mes pasado tras la renuncia de Lisandro Catalán, tiene el encargo de Milei de liderar las negociaciones con los gobernadores de las provincias para lograr consensos en el Congreso acerca de las reformas que impulsa su Administración.

Según explicó Presidencia, Santilli y Lamelas dialogaron además sobre "nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial" y "reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones".

El nuevo embajador estadounidense protagonizó en julio una polémica con referentes políticos de la oposición argentina, cuando declaró -antes de que su designación fuera confirmada- que entre sus objetivos estaba "apoyar" al Gobierno de Milei de cara a las recientes elecciones legislativas -que el partido oficialista ganó- y "terminar con la corrupción" y la influencia de China en las provincias del país suramericano.