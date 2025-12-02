El empleo cae en noviembre en España en 14.358 afiliados y el paro baja en 18.805 personas

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el descenso de la afiliación deja el total de cotizantes en 21,82 millones, la cifra más alta para un mes de noviembre.

En cuanto al paro, el descenso de noviembre, similar al del año pasado, deja el total de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, la cifra más baja para este mes desde 2007.

En el último año la afiliación suma 522.771 ocupados de media (2,5 % más), mientras que el paro se ha reducido en 161.057 personas (6,23 % menos).

En el detalle de la evolución del empleo, por sectores el mayor descenso fue para la hostelería con 116.662 afiliados menos, mientras que los mayores incrementos fueron para comercio, con 23.905 afiliados más, y educación, con una subida de 29.483.

Entre los hombres, el empleo se moderó en 5.005 afiliados, hasta 11,5 millones, y entre las mujeres, en 9.354 con un total de 10,33 millones de afiliadas.

Entre los autónomos, el empleo subió ligeramente en 2.045 hasta los 3.424.479.

La cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos y roza los 3,1 millones de afiliados, representando el 14,1 % del total.

Por su parte, el paro se redujo en todos los sectores económicos, con mayor fuerza en los servicios (13.013 personas menos), seguido por la industria (-1.552), la agricultura (-1.332) y la construcción (-881), así como entre el colectivo sin empleo anterior (-2.027).

El paro cae entre las mujeres tres veces más que entre los hombres, con 14.370 desempleadas menos, y aunque sigue habiendo 1,47 millones de paradas, está en datos de 2008.

Mientras, en noviembre se registraron 4.435 desempleados varones menos, hasta un total de 958.866 personas.

El desempleo de los menores de 25 años desciende en 5.476 personas, hasta los 188.322, la menor cifra para ese mes de la serie histórica.

El número total de contratos registrados en noviembre ha sido de 1.296.203, de los que 534.997 fueron de carácter indefinido (41,27 % del total) y el resto, temporales.

"Ahora toca repartir los beneficios de una economía que funciona, que va bien", señala la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha apuntado que seguirá subiendo el salario mínimo, aprobará el registro horario, ampliará los permisos por duelo y actualizará la ley de prevención de riesgos laborales.