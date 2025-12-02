El Gobierno de Bolivia aclara que el tipo de cambio oficial del dólar "no se ha devaluado"

"Esto no significa que el tipo de cambio oficial (6,96 bolivianos) se ha devaluado, este se ha mantenido porque evidentemente retomar el control de la política cambiaria toma tiempo", dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en una conferencia de prensa.

Espinoza dijo que en este momento "se está reforzando las reservas internacionales del banco central" y que cuando se tenga las reservas suficientes, "se tomarán las decisiones que se tiene que tomar".

El BCB informó en la víspera que publicará diariamente el valor referencial del dólar respecto al boliviano, con base en las operaciones efectivas de compra y venta realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF), con el objetivo de ofrecer "una referencia clara y confiable" para las operaciones cambiarias.

"En la medida que esta información sea pública y transparente, es más fácil ver dónde el dólar está más barato, en qué banco es más accesible y, por lo tanto, a partir de ahí la gente puede tomar mejores decisiones", señaló Espinoza.

Recordó que desde febrero de 2023 el entonces Gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), "perdió el control de la política cambiaria" en el país, lo que derivó en que "una buena cantidad de datos que se publicaban dejaron de hacerlo".

"Uno de ellos era el valor referencial del tipo de cambio mayorista, que es el que el BCB ha retomado en su publicación", es decir las operaciones que hacen las empresas y que se refieren sobre todo a comercio exterior, añadió el ministro.

El valor referencial publicado para esta jornada es de 9,02 bolivianos para la compra y 9,29 bolivianos para la venta, según la página oficial del BCB, aunque este valor no altera el tipo de cambio oficial que se mantienen en 6,86 para la compra y 6,96 para la venta.

Desde finales del 2011, el BCB ha mantenido el tipo de cambio oficial del dólar en 6,96 bolivianos, sin embargo, producto de la falta de divisas en el mercado se ha originado un tipo de cambio paralelo que llegó hasta los 21 bolivianos por dólar este año.

La falta de divisas en Bolivia se achaca a la disminución de la exportación de gas natural. El gas fue el sustento de la economía boliviana hasta hace unos años, pero su producción cayó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 29 MMmcd en lo que va de este año.

El BCB precisó que el valor referencial de compra corresponde al tipo de cambio promedio ponderado de todas las operaciones realizadas entre las EIF y sus clientes en el mercado mayorista.

En tanto, el valor referencial de venta del dólar para operaciones con el exterior refleja el tipo de cambio máximo que las EIF pueden cobrar a sus clientes, más los costos relacionados con las transferencias al exterior.