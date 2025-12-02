El Gobierno de Maduro suspende la actividad aerocomercial de Air Europa en Venezuela

Air Europa anunció el lunes que de momento iba a mantener canceladas sus operaciones en Venezuela hasta el próximo 12 de diciembre e iba a monitorizar la situación actual "de manera permanente" para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano.

La aerolínea del grupo Globalia, que opera entre Madrid y Caracas con cinco frecuencias semanales (los martes, jueves, viernes, sábados y domingos), mantiene suspendida su actividad con Venezuela desde el pasado 25 de noviembre.

La decisión de mantener cancelados sus vuelos se ha producido después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) haya lanzado este lunes una nueva "alta recomendación" a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) del aeropuerto de Maiquetía, que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

El nuevo aviso ('notam' en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Gobierno de Nicolás Maduro también ha suspendido desde el lunes la actividad aerocomercial en Venezuela de la aerolínea española Plus Ultra, que mantiene la cancelación de sus vuelos a Caracas de momento hasta el próximo 8 de diciembre, cuando evaluará la situación para tomar una nueva decisión al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plus Ultra, que calcula que más de 3.000 pasajeros se han visto afectados por la cancelación de sus vuelos con Venezuela hasta la fecha, está intentando reubicar a los que lo deseen en otros que tiene desde Colombia (Cartagena de Indias y Bogotá) a Madrid.

Para ello está negociando con compañías que mantienen su actividad en Venezuela con el fin de facilitar el traslado de esos pasajeros a Colombia, para conectar desde allí con sus vuelos a España.

De momento se mantienen en Venezuela las operaciones de cuatro aerolíneas internacionales: Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación. Las nacionales Laser (que alquila a Plus Ultra los aviones y tripulaciones para operar tres frecuencias semanales entre Madrid y Caracas) y Estelar suspendieron únicamente sus vuelos con destino a España.