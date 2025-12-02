El Gobierno serbio aprueba el cierre de la única refinería del país por sanciones de EEUU

Así lo informó este martes el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en una rueda de prensa en la que advirtió de que el cierre de la refinería, que hasta ahora cubría cerca del 80 % de la demanda nacional de combustibles, ocasionarán serios problemas económicos, si bien el país cuenta con reservas para cubrir las necesidades energéticas del país hasta fines del próximo enero.

Las autoridades serbias han dado un permiso a los bancos para seguir efectuando transacciones de pago con NIS hasta el lunes próximo, para dar tiempo a que la compañía pueda saldar sus deudas con empleados y proveedores, a pesar de arriesgar con ello sanciones secundarias contra el sistema bancario del país.

“Hemos acordado hoy prolongar la posibilidad de transacciones hasta el lunes y arriesgar que nos pongan bajo sanciones también al Banco central y a los bancos comerciales”, anunció Vucic.

Explicó que esos bancos pueden ser sancionados por operar con NIS en cualquier momento, lo que supondría "una catástrofe para el funcionamiento de todo el sistema financiero de nuestro país”.

Recordó también que debido a sanciones de EEUU, el 13 de diciembre tampoco podrá seguir operando la compañía rusa Lukoil, que junto con NIS tiene en Serbia 439 del total de 1.529 gasolineras del país.

Según el mandatario, el cierre completo de la planta de Pancevo es inminente, ya que en el modo reducido en el que funciona actualmente está perdiendo unos 370.000 euros cada día.

El presidente aseguró que el país dispone de suficientes reservas de gasolina y otros derivados del petróleo hasta fin de enero, para cuando espera que el problema sea resuelto, preferiblemente mediante la venta de las participaciones rusas de NIS.

Admitió que Serbia afronta ahora “un sinfín de problemas” y prometió un seguimiento estrecho de la situación, así como informar de su evolución a la ciudadanía cada dos días.

NIS, de la que las rusas Gazprom Neft y Gazprom poseen respectivamente el 44,9 % y el 11,3 %, fue incluida ya a principios de este año en la lista de empresas sancionadas por Washington para impedir que los ataques bélicos rusos contra Ucrania sean financiados con la venta de hidrocarburos, pero, a pedido de Belgrado, la medida fue aplazada varias veces, hasta que finalmente entró en vigor el pasado 9 de octubre.

Vucic esperaba que Estados Unidos concediera a NIS una nueva licencia temporal mientras se encontraba un comprador de las acciones rusas de la empresa, algo que había asegurado se lograría hacia febrero.

“Esperábamos recibir por parte del Gobierno de EEUU la licencia para poder seguir abasteciéndonos de petróleo, pero no hemos recibido una respuesta positiva”, declaró hoy el jefe del Estado serbio.