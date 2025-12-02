El grupo de lujo LVMH nombra consejero delegado al patrón de Louis Vuitton, Pietro Beccari

Así lo anunció LVMH en un comunicado en el que avanzó que el relevo no se hará efectivo hasta el 1 de enero de 2026, con un "periodo de transición" entre el anterior directivo, Sidney Toledano, y Beccari, que mantendrá "sus funciones" en Louis Vuitton.

El grupo LVMH, que es el conglomerado empresarial dedicado al lujo más grande del mundo, posee importantes activos en el mundo de la moda, como Louis Vuitton, Dior, Bulgari o Fendi, pero también en el sector de los destilados -como Moët & Chandon, Hennessy o Dom Pérignon-, en el de la cosmética, e incluso en el de la distribución -con Sephora o Le Bon Marché- y los medios de comunicación.

Pietro Beccari entró en el grupo empresarial en 2006, inicialmente como Director de 'Marketing' y Comunicación de Louis Vuitton, para posteriormente tomar las riendas de Fendi como su consejero delegado y, más tarde, hacer lo propio en Christian Dior, en 2018, y Louis Vuitton, desde febrero de 2023.

El presidente de LVMH y uno de los hombres más ricos del mundo, Bernard Arnault, dijo estar "encantado" con que Beccari "haya aceptado poner sus cualidades al servicio de las casas del grupo de moda LVMH".

"Pietro es un gran líder y un talento único dotado de una energía ilimitada. Sabe rodearse de personas con talento y formarlas para preparar el futuro de las 'maisons'", agregó Arnault.

El magnate agradeció los servicios prestados a Toledano, que lleva más de 30 años en el grupo, del que destacó su "determinación, talento y lealtad" y que se mantendrá como su "consejero especial".

Además, fruto de estos cambios al frente del grupo, el director general delegado de Louis Vuitton, Damien Bertrand, integrará el Comité Ejecutivo de LVMH.