El Kremlin niega acuerdo entre Rusia y EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

"Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir", aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.

Con todo, subrayó que las posiciones de ambas partes "no están más lejos, eso seguro" que antes de la reunión, la sexta entre Putin y Witkoff en lo que va de año.

"La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, y se prolongó no durante cinco minutos, sino durante cinco horas (...) Pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en Washington como en Moscú", destacó.

En particular, en el Kremlin se abordó la cuestión territorial, respecto al que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás.

"Abordamos en concreto el problema territorial sin el que nosotros no vemos una solución a la crisis", apuntó.

Ushakov destacó que Putin y sus interlocutores estadounidenses analizaron el plan original del presidente de EE.UU., Donald Trump, con el fin de lograr "un arreglo duradero" y otros cuatro documentos que Witkoff entregó durante el encuentro a la parte rusa.

"Aún hay mucho trabajo por hacer", señaló y destacó que ambas partes acordaron no desvelar el contenido de las consultas.

El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud destructiva de los países europeos.

"En algunos (puntos) podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros despertaron nuestra crítica", señaló.

En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.

En la reunión participó tanto el emisario estadounidense como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Al contrario que en otras ocasiones, Witkoff llegó a la reunión acompañado de una intérprete, cuya ausencia fue muy criticada en el pasado.