El manuscrito de 'Peregrino sentado', el legado de Juan Chabás al Instituto Cervantes

El legado ha sido entregado en la caja 1180 y no se abrirá hasta el 29 de octubre de 2054, centenario de la muerte de Chabás, fecha en la que los herederos del autor determinarán el destino de estos objetos, informó este martes un comunicado del Cervantes.

'Peregrino sentado', un texto de 14 páginas, fue publicado en 1924 en la Revista de Occidente y es una obra a la que Chabás tenía mucha estima porque fue su primera obra en prosa. El manuscrito entregado hoy se completa complementa con la edición facsímil de este mismo cuento.

Mientras que el ejemplar de la novela 'Puerto de sombra', de 1928, acompañó al escritor en el exilio en Cuba.

El legado también incluye una pluma estilográfica regalo de su esposa Aída Valls, junto al anillo de boda y el pasaporte cubano de su mujer, además de una copa facsímil del periódico que fundó y dirigió en la ciudad alicantina, en marzo de 1930 (El País, Periódico Republicano Regional de la Marina).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Su mérito literario sufrió el más ignominioso olvido y la cerril censura franquista: se expolió su biblioteca, se denigró su patrimonio literario y quiso enterrarse su nombre y obra. El siglo XXI ha reconstruido su itinerario intelectual y producción literaria", resaltó el catedrático de literatura española, albacea y especialista en su obra, Javier Pérez Bazo, en el acto celebrado en la sede central del Cervantes, en Madrid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su opinión, "era de obligación restituir su variada producción literaria", a la que hoy nadie discute su "lugar preminente en la literatura de los tiempos de vanguardia y del exilio".

Por su parte, el embajador de Cuba, Marcelo Medina, recordó que Chabás tuvo un vínculo "muy potente" con la intelectualidad cubana y forma parte del patrimonio de su país.

Chabás fue miembro de los escritores de la generación del 27, un término que fue el primero en utilizar en sus trabajos historiográficos de 1944 y 1952, antes que ningún filólogo.

Estudió Filosofía y Letras y Derecho en Madrid y, al acabar la Guerra Civil, se exilió en Francia hasta que la invasión nazi lo obligó a irse con sus padres a la República Dominicana y más tarde a Cuba.

Entre sus obras más destacadas se incluye el poemario 'Espejos' (1921) o novelas como 'Sin velas, desvelada' (1927) o 'Agor sin fin' (1930). También ejerció la crítica literaria, además de publicar ensayos y trabajos de investigación como 'Literatura española contemporánea 1898-1950' (1952).

En el acto también participaron la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, y la directora general del Libro, del Cómic y la Lectura, María José Gálvez.