El Nobel Alternativo homenajea la lucha por la democracia y la justicia climática

El movimiento sudanés Emergency Response Rooms (ERR), el birmano Justice for Myanmar, la activista democrática taiwanesa Audrey Tang, la red Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC) y al abogado guameño Julian Aguon recogieron sus galardones en una gala celebrada en el Teatro del Circo de la capital sueca.

"Este no es la tarea de una persona, sino el trabajo colectivo de unos 25.000 voluntarios", dijo al recibir el premio Alsanosi Adam, miembro de ERR, quien resaltó que los colaboradores de este movimiento estén siendo "atacados, bombardeados, sufren hambre y trabajan sin protección ni garantías".

Nacidos de los comités de resistencia en la revuelta sudanesa de 2019, los ERR se han convertido en la columna vertebral de la respuesta humanitaria, operan en 18 estados y proporcionan sanidad, asistencia alimenticia, educación, protección civil y apoyo psicológico.

El premio reconoce la construcción de "un modelo resiliente de ayuda mutua en medio de la guerra y el colapso estatal que sostiene a millones de personas con dignidad", según el fallo.

Ante la imposibilidad de sus miembros de viajar a Suecia, el premio a Justice for Myanmar lo recogió en su nombre la activista sueca Greta Thunberg, galardonada a su vez con el Nobel Alternativo en 2019 y que leyó el texto de aceptación.

Justice for Myanmar, premiada por su "coraje" y sus métodos de investigación "pioneros" para exponer al régimen surgido del golpe militar hace un lustro, está formada por un grupo de activistas encubierto que revela la arquitectura financiera y la "complicidad" corporativa global que sostiene a la junta militar.

Los activistas denunciaron "la campaña de terror" lanzada por el régimen contra el pueblo birmano, "con asesinatos masivos, tortura, violencia sexual, ataques aéreos y el incendio de aldeas", pero criticaron también "a los gobiernos, corporaciones y bancos que siguen financiando y haciendo posible la violencia de la junta".

Representantes del PISFCC y Aguon recibieron un galardón compartido por una batalla legal iniciada en 2019 y construida en base a los testimonios de comunidades que han sufrido los efectos del cambio climático.

Su iniciativa consiguió que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiera en julio pasado una opinión consultiva confirmando que los Estados tienen obligaciones legales para prevenir el daño climático, dar compensaciones y proteger a generaciones presentes y futuras, un fallo que abre nuevas vías legales a nivel mundial.

"La corte ha abierto un camino real y viable a las reparaciones. La corte transformó lo que durante décadas había sido una petición de los vulnerables al cambio climático en un tema de consecuencias legales, un reconocimiento no sólo de la justicia que se les debía, sino también de la dignidad que merecen", afirmó Aguon.

El Nobel Alternativo de este año distinguió también a la taiwanesa Audrey Tang por promover el uso social de la tecnología digital con fines democráticos, a través del movimiento a favor de fuentes abiertas y que, junto con la comunidad g0v, un grupo civil tecnológico, ayudó a impulsar en 2014 el Movimiento Girasol estudiantil y, luego, vTaiwan, una plataforma participativa.

La "ciberembajadora" Tang, la primera ministra digital de Taiwán, destacó la originalidad del movimiento de la isla, que eligió un "nuevo" camino.

"Construimos una democracia, una que transforma el calor negativo del desacuerdo en la energía positiva de la renovación", afirmó al recibir el premio.

Todos los galardonados recibieron cada uno 1 millón de coronas suecas (91.154 euros, 105.867 dólares).

El Premio al Correcto Modo de Vida (Right Livelihood Award), como realmente se llama este galardón que distingue la labor social, ha reconocido a cerca de dos centenares de personas y organizaciones desde que fue instituido en 1980 por el escritor y eurodiputado sueco-alemán Jakob von Uexküll.