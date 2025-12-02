El papa pide nuevos enfoques en Oriente Medio para acabar con la mentalidad de violencia

Lo dijo al final de la misa que celebró en el paseo marítimo de Beirut ante 150.000 personas y en el último acto de su viaje a Líbano y anteriormente a Turquía.

"Queridos hermanos y hermanas, durante estos días de mi primer viaje apostólico durante este año jubilar, quise venir como peregrino de esperanza a Oriente Medio, implorando a Dios el don de la paz para esta amada tierra, marcada por la inestabilidad, las guerras y el sufrimiento", dijo.

Afirmó que Oriente Medio "necesita nuevos enfoques" pues "el camino de la hostilidad mutua y la destrucción, y el horror con sus deplorables resultados, están ante los ojos de todos. Necesitamos cambiar de rumbo. Necesitamos educar nuestros corazones para la paz".

En esta explanada, León XIV quiso rezar por Oriente Medio y por todos los lugares donde hay guerra y por el Líbano y pidió "a la comunidad internacional que no escatime esfuerzos para promover procesos de diálogo y reconciliación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hago un llamamiento de corazón a quienes ostentan la autoridad política y social, aquí y en todos los países marcados por la guerra y la violencia", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y rogó: "¡Escuchen el clamor de sus pueblos que claman por la paz! Pongámonos todos al servicio de la vida, del bien común y del desarrollo integral de las personas. Finalmente, a ustedes, cristianos del Levante, ciudadanos de estas tierras en todos los sentidos".

Desde este lugar, también ofreció sus oraciones para una solución pacífica a las disputas políticas en Guinea Bissau y por las víctimas y sus familias del incendio de Hong Kong.