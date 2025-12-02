El papa se despide de Beirut con una misa ante más de 150.000 fieles

El papa estadounidense recorrió la explanada en papamóvil cubierto, en el acto más multitudinario del que ha sido su primer viaje internacional y entre el entusiasmo de los fieles de la comunidad católica del país, menos del 30 % de la población y que hace pocas décadas era más de la mitad del país.

León XIV afirmó que la belleza del Líbano "se ve oscurecida por la pobreza y el sufrimiento, por las heridas que han marcado su historia" y recordó que esta mañana visitó el lugar de la explosión en el puerto, donde pudo consolar a algunos de los familiares de las 245 víctimas de la tragedia del 4 de agosto de 2020.

"Se ve oscurecida por los numerosos problemas que los afligen, por un contexto político frágil y a menudo inestable, por la dramática crisis económica que les oprime, por la violencia y los conflictos que han despertado antiguos temores", dijo el papa.

Les animó "a encontrar las pequeñas luces que brillan en lo hondo de la noche, tanto para abrirnos a la gratitud como para estimularnos al compromiso común en favor de esta tierra" y a no desanimarse, "ni a ceder a la lógica de la violencia ni a la idolatría del dinero, a no resignarnos ante el mal que se extiende".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cada uno debe poner de su parte y todos debemos unir nuestros esfuerzos para que esta tierra pueda recuperar su esplendor. Y sólo hay una forma de hacerlo: desarmemos nuestros corazones, dejemos caer las armaduras de nuestras cerrazones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo, despertemos en lo más profundo de nuestro ser el sueño de un Líbano unido, donde triunfen la paz y la justicia", animó el pontífice.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"¡Líbano, levántate! ¡Sé morada de justicia y de fraternidad! ¡Sé profecía de paz para todo el Levante!", dijo el papa que concluyó su homilía rezando "para que esta tierra del Levante esté siempre iluminada por la fe en Jesucristo, sol de justicia, y, gracias a Él, conserve la esperanza que no declina".

Con esta misa, el papa concluyó su visita a Líbano, donde llegó tras una primera escala en Turquía, en el que ha sido el primer viaje internacional de León XIV tras su elección el pasado 8 de mayo.