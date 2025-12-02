El Pentágono defiende que los ataques contra lanchas son legales porque "son terroristas"

"Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas", aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que saben "lo que transportan, de dónde vienen y adónde van" y que su objetivo es llevar drogas a las costas de EE.UU. que "matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses".

"El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas, nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos", añadió.

La portavoz no respondió al ser preguntada por si el departamento está realizando "algún tipo de evaluación posterior a los ataques", en medio de la polémica que rodea al primer ataque acometido contra una de estas lanchas el pasado 2 de septiembre.

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese bombardeo —en el que murieron las 11 personas que viajaban a bordo de una lancha— se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

El Pentágono confirmó hoy, además, que desde que se ordenó el gran despliegue militar en el sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, se han llevado a cabo 21 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, en los que han muerto 82 tripulantes.