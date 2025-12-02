El Pentágono respalda al almirante que ordenó ataque a lancha: "Tomó la decisión correcta"

"El secretario (de Guerra, Pete) Hegseth respalda al almirante Bradley al cien por cien. El almirante Bradley tomó la decisión correcta", dijo en rueda de prensa la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, quien insistió en que estas acciones "han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles de toda la cadena de mando".

Wilson reiteró que "la decisión de volver a atacar a la embarcación narcoterrorista fue tomada por el almirante Bradley, quien operó bajo la supervisión de autoridades claras y de larga data para garantizar la destrucción de la embarcación y la eliminación de la amenaza para EE.UU.".

Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense que en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

El diario The Washington Post informó, el pasado jueves, al citar a funcionarios anónimos, que en el bombardeo del pasado 2 de septiembre, en el que murieron las once personas que iban a bordo de una presunta "narcolancha", se ejecutó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del ataque inicial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Administración del presidente Donald Trump asegura que estas operaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes del mandatario y del secretario Hegseth, dentro de la campaña antinarcótrafico para la que Washington ha desplegado un gran operativo militar en el Caribe, con ataques a pequeñas embarcaciones que se han extendido al Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Casa Blanca y ahora el Pentágono tachan de falsas las informaciones del diario y defienden el derecho de EE.UU. a detener el flujo de drogas hacia su país, aunque la secretaria de Prensa de la Administración, Karoline Leavitt, no respondió -tras ser preguntada- sobre qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en alta mar.

De acuerdo con cifras confirmadas este martes por el Departamento de Guerra estadounidense, desde el inicio de las operaciones en agosto pasado hasta la fecha se han ejecutado un total de veintiún ataques contra presuntas lanchas vinculadas al tráfico de narcóticos, donde han muerto 82 supuestos "narcoterroristas".

"Cada ataque, contra estas organizaciones terroristas designadas, se realiza en defensa de intereses nacionales vitales para Estados Unidos y para proteger su territorio", afirmó la portavoz del Pentágono en la rueda de prensa, la primera que el Departamento convoca después de retirar las credenciales a la mayoría de medios acreditados por no aceptar reglas que les obligarían a solo reportar información aprobada por el organismo.