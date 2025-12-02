El presidente de Ecuador oficializa su viaje a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega

El pasado 27 de noviembre, la Presidencia había anunciado que Noboa tendría "reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales" en estos países, "con el objetivo de impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del Ecuador", pero no dio más detalles.

Días antes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, había señalado que el viaje a Emiratos Árabes Unidos era para "fortalecer los acuerdos en materia comercial, de seguridad, de inversión" con ese país.

Además, está previsto que el mandatario esté presente en Noruega el 10 de diciembre para acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz.

En el decreto emitido este martes tampoco se detalla con qué integrantes de su Gobierno viajará, solo se señala que la comitiva oficial estará "integrada por los ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuven al desarrollo de las actividades previstas".

Los últimos viajes del presidente Noboa están bajo el ojo público después de que entre el 18 y 20 de noviembre, tras perder el referéndum que él impulsó, hizo un viaje oficial a Estados Unidos, pero su agenda fue declarada como "confidencial".

A finales de noviembre anunció otro viaje a EE.UU. que terminó este lunes, pero luego señaló que sería para cumplir actividades personales.

Tras volver de la gira por estos tres países Noboa tomará vacaciones por diez días en enero y posteriormente viajará a Davos, en Suiza, para cumplir una agenda hasta el 22 de enero en el marco del Foro Económico Mundial, y luego estará en Bélgica hasta el 25 de ese mes para "mantener importantes encuentros con la Unión Europea", según ha dicho la Presidencia.