El presidente de Paraguay acompañará a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

En una conferencia de prensa, Ramírez dijo que el gobernante ha sido invitado por la Fundación Nobel y por Machado, quien, aseguró, "va a recibir este prestigioso reconocimiento por su notable participación en materia de paz".

La visita de Peña a Noruega hace parte de un viaje de trabajo con escalas en Hungría, Noruega y Uzbekistán, que se inicia este domingo y finaliza el próximo día 13, dijo a EFE una fuente de la Cancillería.

El jefe de la diplomacia paraguaya consideró que la invitación de la Fundación Nobel y de la propia Machado constituye "un reconocimiento" a la gestión de Peña "en defensa -dijo- de la libertad, los derechos y la democracia" en Venezuela.

Asimismo, Lezcano remarcó que la estadía de Peña en Oslo servirá para la revisión de la agenda bilateral entre Paraguay y Noruega, que, aseguró, desarrolla un "importante proyecto" de energía verde en el país sudamericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el pasado 10 de octubre el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A mediados de noviembre, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que acompañará a Machado a recibir el premio después de que la exdiputada venezolana lo invitara a la ceremonia.

Lo mismo hará el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, quien confirmó que recibió una "invitación personal" de la líder opositora.

La participación de gobernantes latinoamericanos en la ceremonia ha sido criticada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que tildó de "vagabundos" y "chulos" a los presidentes que acompañarán a Machado el próximo día 10 en Oslo.

"Esos presidentes son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada qué hacer en sus países (...), son unos chulos (vividores) que no pierden oportunidad para viajar a cualquier lado", dijo la semana pasada el secretario general de la formación política, Diosdado Cabello, durante una rueda de prensa.