El presidente libanés promete al papa que encarnarán el "mensaje de paz" que les trajo

"Gracias por confiar al Líbano su mensaje de paz. Yo, por mi parte, quiero trasladarle que hemos escuchado su mensaje y que seguiremos encarnándolo", sentenció Aoun en un discurso durante la ceremonia de despedida del pontífice en el Aeropuerto Internacional de Beirut.

A cambio, pidió al santo padre que aproveche sus sermones ante otros líderes mundiales y poblaciones creyentes para recordarles que el Líbano es un país de fe que rechaza la "muerte", y que está decidido a aferrarse "al amor, la paz y lo que es correcto".

El jefe de Estado destacó que el viaje de León XIV, que este martes puso fin a una visita de tres días al Líbano con una misa multitudinaria en la capital, ha servido para recordar a los libaneses que no han sido "olvidados" y que hay gente que reza por ellos en el mundo.

"Durante estos días, has trasmitido palabras de esperanza y de tranquilidad al Líbano, según viajabas por sus regiones encontrándote con sus gentes de todas las fes y afiliaciones, que te dieron la bienvenida con gran amor en un reflejo de sus deseos de paz y estabilidad", aseguró Aoun.

En el Líbano, hay 18 grupos religiosos reconocidos oficialmente, doce de ellos cristianos y cuatro musulmanes, más las comunidades drusa y judía.

Las divisiones entre estos grupos han definido conflictos armados en el pasado y aún hoy el microcosmos de confesiones sobrevive en base a un delicado equilibrio que podría desestabilizarse con facilidad, por lo que el poder se divide de forma proporcional entre los diferentes grupos religiosos.

En este contexto, el viaje papal ha estado centrado en la necesidad de unidad entre las diferentes religiones y también en la paz, en momentos en que el Líbano aún es golpeado por ataques israelíes diarios un año después de la declaración de un alto el fuego formal.