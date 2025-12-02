El volcán Puracé de Colombia emite una columna de ceniza y gases superior a 500 metros

Bogotá, 1 dic (EFE).- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró este martes una fumarola de gases y ceniza que superó los 500 metros de altura sobre el volcán Puracé, ubicado cerca de Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste), con motivo del incremento de actividad que mantiene a este sistema volcánico en alerta naranja.