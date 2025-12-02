Ente electoral de Honduras pide "calma" a "actores políticos" ante falla de divulgación

"Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea", dijo en una comparecencia de prensa la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

En la conferencia de prensa, que fue precedida por grupos a favor de la candidata de izquierda Rixi Moncada con cánticos en apoyo a la misma, solo estuvieron presentes dos consejeras de los tres que componen el ente electoral.

El CNE ya había informado sobre unas fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados preliminares, el cuál está bajo cargo de la empresa ASD SAS que, según la información oficial, notificó en la madrugada que parte de la información enviada por las juntas receptoras aún no ha sido procesada.

Ante ello, el ente electoral habilitará este martes un "acceso público" en "un ambiente público" de carácter temporal destinado a medios de comunicación y otro para partidos políticos para seguir los resultados preliminares, según se informó en una comparecencia de prensa sin aceptar preguntas de los periodistas.

"El Consejo Nacional Electoral informa que a partir de la 1 de la tarde del día de hoy habilitará un acceso público en un ambiente público destinado a los medios de comunicación y un enlace para los partidos políticos en contienda", señaló la otra consejera del CNE Cosette López.

Todo ello para "que puedan seguir en tiempo real el procesamiento de la información estadística y de las actas de las juntas receptoras de votos".

"Se trata de una medida temporal. En tanto la empresa Grupo ASD SAS solventa la solución técnica lo más pronto posible para que toda la ciudadanía recupere el acceso completo y permanente a los datos estadísticos", subrayó López.

El CNE mostró en pantalla que Nary "Tito" Asfura del Partido Nacional, del Partido Nacional, cuenta con 749.022 votos (39,91 %), frente a los 748.507 sufragios (39,89 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 57,03 % del conteo, los mismos resultados preliminares que el último corte disponible.

Así, los dos candidatos conservadores se mantienen en un empate técnico muy ajustado, mientras que Moncada, del izquierdista Partido Libre, cuenta con 359.584 votos (19,16 %).