Eslovenia ancla en su Constitución el derecho de los ciudadanos a pagar en efectivo

La correspondiente enmienda constitucional, que consagra el derecho a utilizar billetes y monedas en todas las transacciones bancarias y legales, fue aprobada el lunes en el Parlamento de Eslovenia, de 90 miembros, con 61 votos a favor y ninguno en contra, informa este martes el diario Delo de Liubliana.

El procedimiento legal para este cambio se inició después de una campaña popular lanzada en Facebook en 2023 que logró recoger más de 50.000 firmas.

Según la legislación eslovena, un cambio de la Constitución puede ser iniciado por 20 diputados, el gobierno o un mínimo de 30.000 electores y requiere la aprobación de los dos tercios de los miembros presentes en el Parlamento.

El representante de la iniciativa, Ivan Jurgec, argumentó que los ciudadanos estaban preocupados por una eventual eliminación del dinero al contado en el futuro y que por lo tanto el objetivo de la moción es “proteger el dinero físico”.

Inicialmente, el Gobierno del primer ministro, el liberal y ecologista Robert Golob, se había opuesto a adoptar la enmienda al considerar que la política monetaria es competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE), posición que abandonó después de que varios expertos en derecho constitucional aseguraran que la medida no entra en conflicto con las normas del marco monetario del euro.

Tanto los partidos del centro-izquierda que integran la coalición liderada por Golob, como la oposición, coincidieron en destacar la vulnerabilidad de los sistemas digitales y sus fallos, que han quedado patentes en diversas crisis.

Los legisladores también señalaron que muchas personas, como algunos mayores de edad, no están capacitadas para utilizar tecnologías avanzadas y que con esta enmienda el Estado garantiza que no queden excluidas de las transacciones financieras básicas.