España ayuda a Lituania con un sistema antidrones para detectar vehículos no autorizados

El Ministerio de Defensa español informó en un comunicado este martes de que la titular de la cartera, Margarita Robles, mantuvo un encuentro telefónico con su homólogo lituano, Robertas Kaunas, quien agradeció a España su compromiso con la seguridad y la defensa de los países bálticos en el actual clima de amenaza, así como que "sea un socio que ofrece respuesta cuando se requiere".

Robles manifestó su compromiso total en la defensa de la paz y, en hacerlo por la vía diplomática, "como socio fiable y responsable que es España", no sin antes señalar que "Rusia tiene que saber que las amenazas no van a quebrar el compromiso de nuestro país con el trabajo, la cooperación y la unidad de la Alianza en pro de la libertad y la seguridad".

España está presente en Lituania con el 'Destacamento Vilkas', que aporta cerca de 200 militares con 11 aeronaves F-18 y un avión A400 para reabastecimiento en vuelo.

El sistema 'Crow' utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores para crear un "escudo inteligente" que protege infraestructuras críticas, aeropuertos y despliegues militares, informa la nota de Defensa.

Esta aportación adicional española se comunicó ya a la OTAN, de quien depende la misión, y a la Unión Europea, donde Lituania expuso este lunes el reto de seguridad que estas incursiones suponen.