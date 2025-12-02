España fue el tercer país de la UE con más accidentes laborales no mortales en 2023

Según la oficina estadística, en el conjunto de la UE se produjeron 2,82 millones de accidentes no mortales por trabajo, lo que dejó una proporción de 1.393 accidentes no mortales por cada 100.000 personas empleadas en aquel año.

En el ranking de países con mayor incidencia del conjunto de los Veintisiete, encabezan la lista Francia (2.724), Portugal (2.493) y España (2.320).

Trasladado a números absolutos, fueron 481.000 los trabajadores que sufrieron en España algún accidente laboral no mortal, que se definen como aquellos que causan al menos 4 días naturales completos de baja laboral.

Eurostat explicó que las incidencias más altas se podrían deber a la existencia de sistemas de notificación basados en seguros, que ofrecen una compensación financiera significativa a la víctima cuando se notifica un accidente.

En cuanto a los accidentes mortales, España anotó 355 muertes por causas laborales y una tasa de 1,71 muertes por cada 100.000 trabajadores, un dato ligeramente superior a la media de la UE (1,63), pero tres décimas inferior al registrado en el país en 2022.

Por ámbitos de trabajo, la mayor proporción de accidentes laborales mortales en la UE se registró en espacios públicos (25 %), seguida de los sitios industriales (19,8 %), las obras de construcción, las canteras o minas a cielo abierto (16,9 %) y las zonas agrícolas, piscícolas y forestales (10,6 %).

Sin embargo, la mayor proporción de accidentes no mortales tuvieron lugar en centros industriales (32 %), seguidos de los centros terciarios (17,8 %), como oficinas.