España nombra a ocho nuevos embajadores, entre ellos en Reino Unido y Nicaragua

En el caso de Aparici, la diplomática estaba desde noviembre de 2023 al frente de la Secretaría General de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y, anteriormente, había desempeñado la segunda jefatura en la embajada de España en Trípoli y había sido miembro de la Misión Permanente de España ante la ONU en Nueva York.

Por su parte, el nuevo embajador en Nicaragua había estado destinado anteriormente en la segunda jefatura de las legaciones en Sudán y en Eslovenia.

Para la embajada de Argelia, el Ejecutivo español designa a Ramiro Fernández Bachiller, que fue antes embajador en Rumanía, Moldavia, República Gabonesa y en Santo Tomé y Príncipe.

En Chipre, ejercerá como nueva embajadora Mercedes Alonso Frayle, quien ha estado destinada en las representaciones diplomáticas en Austria, Senegal, Panamá y Brasil. Ha sido además cónsul adjunta en Londres y cónsul general en Manila y en Düsseldorf.

El nuevo embajador en Suiza será Enrique Ignacio Mora Benavente, quien ha trabajado en las embajadas de El Líbano, Chipre y en las instituciones europeas.

Y hay cambios también en Túnez, que tendrá al frente a Isidro Antonio González, destinado anteriormente en la representación de España ante la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) en Viena, las embajadas de Chipre y Marruecos y el consulado de Jerusalén.

Como embajador en Misión Especial para Afganistán fue nombrado Francisco Javier Puig, hasta ahora embajador en Túnez y el nuevo embajador en Misión Especial para los Grandes Lagos y el Cuerno de África es José Pascual Marco, que ha trabajado en las embajadas de Pakistán, Nicaragua y como cónsul general en Melbourne.