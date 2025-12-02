Estados Unidos se vuelca en las rebajas y anota récord de gasto 'online' en el Ciber Lunes

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por su sigla en inglés), la patronal del sector, 202,9 millones de estadounidenses hicieron alguna compra en estos cinco días de furor consumista, la mayor participación en estas rebajas desde que empezó a recabar el dato en 2017.

La NRF, que se basó en una encuesta conjunta con Prosper Insights & Analytics, dijo que más personas compraron por internet (casi 135 millones) que en las tiendas físicas (130 millones), siguiendo una tendencia creciente en los últimos años.

La organización, que no divulgó estimaciones de gasto, consideró que los consumidores están "centrados en el valor" y en las "promociones atractivas" en la campaña navideña, que sitúa del 1 de noviembre al 31 de diciembre, y en la que proyecta un gasto total histórico de 1 billón de dólares.

En paralelo, Adobe Analytics, que analiza las ventas por internet de las principales empresas de comercio electrónico, divulgó este martes que solo el gasto 'online' en las cinco jornadas de rebajas, a las que llama "ciber semana", ascendió a 44.250 millones, un 7,7 % más interanual.

En esa "ciber semana", el Ciber Lunes de ayer quedó registrado como el día de mayor gasto 'online' de la historia de EE.UU., con 14.250 millones (un 7,1 % más), y la Adobe añade que más de la mitad de las compras ese día se hicieron a través del teléfono inteligente.

La empresa, además, señala el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las compras, que define como "tráfico de fuentes de IA a sitios minoristas", y que se ha disparado un 758 % respecto al año anterior.