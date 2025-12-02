Ex primer ministro de Pakistán Khan se encuentra en buen estado de salud, según su hermana

Imran Khan, derrocado del poder en abril de 2021, se halla en prisión desde agosto de 2023 por múltiples condenas y procesos judiciales en curso, relacionados con corrupción, filtración de secretos de Estado, terrorismo y otros cargos.

Su partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), había mostrado serias preocupaciones sobre su estado de salud ante informaciones de que había sido trasladado de forma secreta desde la cárcel a un lugar desconocido.

“Se encuentra en buen estado de salud”, afirmó su hermana, quien añadió que el ex primer ministro “estaba muy enfadado y aseguró que lo están sometiendo a una tortura mental”.

Uzma Khanum, hermana del exmandatario, fue la única de la familia autorizada a reunirse con él en la cárcel de Adiala, en Rawalpindi, en el norte de Pakistán, después de que cientos de militantes del PTI organizaran protestas frente al centro penitenciario y en otros puntos, incluida la Corte Superior de Islamabad.

A finales del mes pasado, el PTI aseguró que el ex primer ministro había permanecido seis semanas en aislamiento y que se le habían negado todas las visitas familiares.

La hermana del exmandatario explicó a los periodistas que la reunión, que duró unos veinte minutos, tuvo lugar dentro de la cárcel y que ex primer ministro paquistaní “permanece confinado en una habitación todo el día, puede salir brevemente, no tiene comunicación con nadie”.

Además, señaló que el actual jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, es responsable de todo lo que ocurre.

El encuentro se produce tras el anuncio del PTI de protestas frente a la Corte Superior de Islamabad y la prisión de donde se encuentra Imran Khan.

Caravanas de simpatizantes provenientes de la vecina provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el norte de Pakistán, donde el PTI gobierna, se dirigían hacia Islamabad, según el partido y las imágenes difundidas por canales de noticias paquistaníes.

El lunes, el Gobierno prohibió las concentraciones públicas en Rawalpindi e Islamabad bajo la Sección 144 del Código de Procedimiento Penal.

El viceministro del Interior, Tallal Chaudhry, prometió este martes mantener la medida preventiva que prohíbe manifestaciones y procesiones, asegurando que no se permitirá ninguna actividad de este tipo en las ciudades gemelas.

“La Sección 144 se aplica para la protección de la vida y la propiedad”, dijo Chaudhry a la prensa frente al Parlamento.

Además, fue desplegado un fuerte contingente policial frente a la cárcel, donde los trabajadores y simpatizantes del PTI coreaban consignas exigiendo la liberación del ex primer ministro Khan.