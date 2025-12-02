Expertos piden "plan regional" para no agotar el presupuesto de carbono del Mediterráneo

El estudio, presentado en el marco de la COP24 Convenio de Barcelona, que reúne en Egipto a los 21 países firmantes del acuerdo, advirtió de que el Mediterráneo agotará el presupuesto de carbono que establecen los Acuerdos de París en el año 2035 a menos que los Estados de la región reduzcan sus emisiones en alrededor de un 6 % anual entre lo años 2030 y 2050.

El especialista en políticas de conservación oceánica en Ocean Care, Carlos Bravo, expuso durante el evento que el informe representa una "buena base" para avanzar hacia mecanismos de coordinación para la reducción regional de las emisiones.

"Debe considerarse un punto de partida para establecer un plan de acción de descarbonización regional que debería ser aprobado y presupuestado en el programa de trabajo del Plan de Acción en el Mediterráneo del Programa Ambiental de Naciones Unidas para el próximo bienio 2028-2030", indicó.

Asimismo, añadió después en declaraciones a EFE que "el Mediterráneo es la segunda región del mundo que más se está calentando debido al cambio climático -solo por debajo del Ártico-".

Bravo afirmó que si los países bañados por este mar se "pusieran de acuerdo" para reducir las emisiones, "sería muy significativo a nivel mundial".

El experto incidió en la necesidad de una financiación internacional, para lo que puso como ejemplo positivo el Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea, que permite "acordar proyectos y transferencias tecnológicas con países del sur del Mediterráneo" para impulsar su descarbonización.

Para la investigadora principal del estudio, María Victoria Román, "tiene que haber un cambio drástico de las prioridades", ya que "si se quiere reducir las emisiones en un 6 % anual, se puede conseguir", aunque se trata de "una tasa de descenso sostenida que no se ha visto nunca antes".

Román lamentó que "el conocimiento ya está ahí", pero "siempre se ponen cosas por delante de la reducción de emisiones".

El informe de la investigadora y su equipo evalúa los diferentes enfoques para distribuir entre países el presupuesto de carbono que le queda a la región y aclara que en caso de adoptar una asignación per cápita de emisiones a nivel mundial, la reducción anual necesaria para cada país del Mediterráneo pasaría de en torno a un 6 % a cerca de un 5 %.

Para plantear las distintas opciones de distribución, los investigadores realizaron en primer lugar una proyección de las emisiones que verterá cada país desde el año 2030 hasta el 2100, para lo que tomaron como base las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional establecidas por el Acuerdo de París y les aplicaron un modelo de evaluación integrada global -para simular las distintas interacciones entre factores que afectan al clima-.

Román reconoció a EFE que basándose en uno de los criterios explorados por la investigación "los países desarrollados tendrían que eliminar totalmente las emisiones en el año 2031", pero, dado que eso "no es posible", este criterio de asignación puede emplearse como indicador de "una injusticia histórica".

Algo, añadió, que deberá ser "compensada" con otros mecanismos como las ayudas a la transición energética de aquellos Estados con un menor consumo histórico del presupuesto de carbono.

Del mismo modo, durante la presentación insistió en que a pesar de la importancia de que los países del Mediterráneo cumplan con su parte en la descarbonización, "no servirá para nada si no hace lo mismo el resto del mundo".

"Nadie está a salvo hasta que no estemos todos a salvo", concluyó Román.