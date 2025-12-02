Exportaciones mexicanas han crecido un 5% en 2025, pese a aranceles de EEUU, dice Banamex

"Muchas empresas adelantaron sus compras cada mes para tratar de evitar las tarifas que ya estaban por llegar y que ya habían sido anunciadas", afirmó Sergio Kurczyn, uno de los directores de estudios económicos de Banamex. "Lo que más salvó a la economía mexicana en 2025, como ha acostumbrado en los años previos, son las exportaciones", añadió.

En declaraciones a los medios de comunicación, el analista subrayó que México tiene una "ventaja arancelaria" gracias al tratado comercial T-MEC -suscrito en 2018 entre México, EE.UU. y Canadá- en comparación con el resto de países del mundo.

Kurczyn subrayó que dicha ventaja se "agrandó" este año debido a que Estados Unidos cobra un arancel al país del 5 % mientras que el del resto del mundo es del 11 %.

"Esa diferencia arancelaria creemos que se agrandó y se mantendrá más grande que antes. México es el primer exportador mundial hacia Estados Unidos (...) y ahora se agrandó la diferencia frente a China y Canadá", apuntó el experto.

Aún así, analistas económicos de Banamex, uno de los bancos más antiguos y emblemáticos de México, advirtieron del "punto importante" que supondrá la próxima renegociación del T-MEC para la economía nacional, que podría derivar en un "debilitamiento" de la ventaja comercial que tiene el país dada su relación con Estados Unidos.

Pese a todo, las exportaciones mexicanas volverán a "ganar participación" en el mercado en 2026, en detrimento de las importaciones estadounidenses, que "caerán" a diferencia de este año, según el pronóstico de los especialistas.

Como factor negativo en el país vecino, los analistas de Banamex mostraron su preocupación por la creciente "politización" de la Reserva Federal (Fed), lo que puede llegar a ser un "peligro" para la seguridad económica regional e internacional.

"La Fed ha estado bajo ataques bastante significativos. Y las decisiones empieza uno a dudar si se toman en función de lo que está pasando en la economía o si se toman en función de si algunos de los miembros quieren ser quien reemplace al presidente de la Fed el mayo próximo", señalaron.

En el ámbito doméstico, el pronóstico de los economistas de Banamex es un repunte en el crecimiento para México del 1,5 % del PIB en 2026, en comparación con el de este año (0,2%), impulsado por el "empuje" de la industria manufacturera y la construcción.

No obstante, el banco apuntó a un aumento en la inflación del 3,9 al 4,3 %, por lo que considera que los pronósticos del Banco Central Mexicano de una bajada hasta el 3 % no se va a producir.

Así mismo, la entidad citó como factores económicos a tener en cuenta para 2026 el crecimiento del consumo nacional de cerca de medio punto porcentual o la "espectacular caída" del 29 % de la inversión pública, algo que "no se ha visto desde hace treinta años".

En el plano político, los analistas mencionaron la "mala noticia" que a su juicio supone la reciente reforma judicial mexicana -es "extravagante y negativa", criticaron- o del riesgo geopolítico actual que perciben en la estrategia de las "intervenciones" en el Caribe contra presuntas lanchas vinculadas al narcotráfico por parte de la Casa Blanca, así como la amenaza de una intervención militar en México.