Fallas técnicas y un empate, Honduras sigue sin presidente electo tras las elecciones

Según datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 57,03 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, suma 749.022 votos (39,91 %), frente a los 748.507 sufragios (39,89 %) de Nasralla, del Partido Liberal. La diferencia, de apenas 515 votos, sigue siendo insuficiente para declarar un ganador.

En un distante tercer lugar figura la candidata del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, con 359.584 votos (19,16 %).

Moncada aseguró el lunes que las elecciones "aún no están perdidas" para su proyecto político y que no reconocerá como ganador a ninguno de los "candidatos de la oligarquía" hasta que se revisen al menos 2.859 actas que, según ella, fueron "infladas".

El analista Josué Murillo advirtió que el país enfrenta un "empate técnico" y destacó que, aunque los partidos han mantenido un "comportamiento correcto" al no declararse ganadores de forma anticipada, la situación podría generar conflictos innecesarios.

"Tenemos un empate técnico (...) los partidos han demostrado un comportamiento correcto, no se han declarado ganadores, pero esto puede generar un conflicto que no necesitamos. No necesitamos más incertidumbre ni que se encienda la chispa de la conflictividad que puede derivar en violencia", declaró Murillo a EFE.

Murillo señaló que la demora en el procesamiento de las actas puede alimentar la desconfianza en el proceso electoral, un riesgo que obliga a las autoridades a extremar la transparencia en cada paso del conteo.

El analista insistió en que el proceso debe ejecutarse con "rigurosidad y transparencia" para entregar a la población "resultados confiables", y alertó que la falta de diligencia genera especulaciones sobre posibles negociaciones o intentos de manipulación por parte de los partidos.

El presidente estadounidense advirtió el lunes sobre posibles consecuencias si Honduras "altera" los resultados de los comicios y urgió a las autoridades del CNE a reanudar el conteo de votos. Trump afirmó que "Honduras está tratando de cambiar los resultados" y sostuvo que "habrá consecuencias" si eso ocurre.

El CNE informó este martes de que el portal de divulgación de resultados sufrió el lunes "problemas técnicos" y que la empresa contratada, Grupo ASD S.A.S., notificó que varios paquetes de actas transmitidos en la madrugada permanecen pendientes de procesamiento.

El órgano electoral exigió a la firma "la solución más pronta posible" y habilitó un acceso controlado para que medios de comunicación y partidos políticos puedan seguir en tiempo real el procesamiento de actas.

Murillo pidió a la ciudadanía "paciencia" y cuestionó la postura del partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, de no aceptar los resultados preliminares, lo cual, dijo, podría "pasarle facturas" en una democracia basada en el respeto al principio de ganadores y perdedores.

Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, instó a las autoridades del CNE a "hacer su parte para no revivir sombras del pasado" y advirtió que "la incertidumbre no debe apagar la luz ciudadana que iluminó las urnas".

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al presidente electo y los demás ganadores en las fórmulas para diputados y alcaldías.