Fiscalía investiga a cuatro técnicos por homicidio tras el derrumbe de una torre en Roma

El pasado 3 de noviembre, la histórica Torre dei Conti se derrumbó parcialmente durante trabajos de restauración, atrapando a cinco operarios y provocando la muerte de uno de ellos, en un suceso que tuvo gran repercusión.

Los investigados, a los que también se acusa de desastre por imprudencia, incluyen a los diseñadores de la obra y a quienes gestionaron el proceso de licitación, delantó el diario La Repubblica y recogieron medios locales.

La investigación busca esclarecer las causas exactas del derrumbe, determinar si la integridad de la estructura estaba comprometida antes del inicio de las obras y verificar posibles negligencias durante la construcción o en las evaluaciones previas de seguridad.

La semana pasada, las autoridades iniciaron trabajos de seguridad en la torre, asegurando las zonas peligrosas y los huecos, que fueron revestidos con fibra de vidrio y cinta reforzada, con una financiación por el momento de 250.000 euros.

Octav Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, falleció en el hospital Umberto I pocas horas después de haber sido rescatado con vida tras haber permanecido once horas sepultado bajo los escombros.

La torre no había sido utilizada ni mantenida desde 2006, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

Durante las operaciones de rescate, se produjo un segundo desplome que complicó las labores, aunque sin causar más heridos.