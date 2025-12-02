Fiscalía lusa pide datos sobre viajes del ex primer ministro José Socrates al extranjero

En un comunicado remitido a EFE, Sócrates rechazó la información publicada este martes en medios locales que indica que el Ministerio Público está investigando dos viajes que hizo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En este sentido, la Fiscalía que investiga la Operación Marqués -en la que Sócrates está implicado-, indicó que "no se puede descartar que el mencionado desplazamiento del acusado no se haya comunicado al tribunal de forma deliberada, posiblemente porque forma parte de un plan del acusado para sustraerse definitivamente al alcance de la justicia nacional", según recoge el semanario Expresso.

A lo que el implicado respondió: "Es completamente falso que haya realizado viajes al extranjero que hayan superado el límite de cinco días a partir del cual estoy obligado a comunicar al tribunal el lugar de mi ausencia. Es falso y punto".

Las dudas surgieron después de que el propio Sócrates dijera a CNN la semana pasada que estuvo dos semanas en EAU. La Fiscalía consideró que "si es cierto que el acusado viajó a Oriente Medio durante el periodo que mencionó en dicha entrevista, es evidente que habrá infringido su estatuto".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sócrates es el primer ex primer ministro en ser juzgado en la historia de Portugal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto a él hay otros 21 sospechosos formales y todos juntos suman 188 cargos, de los que 22 se imputan al exjefe del Gobierno. Aparte, hay tres cargos de blanqueamiento contra Sócrates en una pieza separada de esta causa.

El juicio comenzó en julio pasado, más de diez años después de que en noviembre de 2014 fuera detenido en el aeropuerto de Lisboa. Llegó a pasar nueve meses en prisión preventiva en la cárcel de Évora y otro mes y medio de arresto domiciliario.

La fiscalía cree que Sócrates recibió hasta 34 millones de euros en sobornos entre 2006 y 2015 a través de diferentes negocios relacionados con el Grupo Espírito Santo y Portugal Telecom, el Grupo Lena y el proyecto turístico Vale do Lobo.