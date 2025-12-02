Flybondi invertirá 1.700 millones de dólares para incrementar su flota de aviones

La compañía dijo que entre 2027 y 2029 incorporará quince aeronaves Airbus A220-300, con opción a otros cinco adicionales.

Adicionalmente, incorporará diez aeronaves Boeing 737 MAX 10 entre 2027 y 2030, con opción a otros cinco.

"Esta expansión se transforma en un hito estratégico para la aerolínea que buscará así el crecimiento tanto en Argentina como en nuevos mercados de América Latina y el Caribe con modelos de aviones de alta eficiencia y última generación", destacó la aerolínea en un comunicado.

La empresa, fundada en 2016 y que comenzó a operar en Argentina en 2018, posee actualmente una flota de quince aviones.

La compañía aérea, en la que trabajan 1.500 personas, vuela a 16 destinos domésticos y opera rutas a Paraguay, Perú, y Brasil.

En junio pasado, COC Global Enterprise se convirtió en el principal accionista de Flybondi, donde también tiene participación el fondo Cartesian Capital Group.