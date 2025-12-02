FundéuRAE: “zoonótico” y “zoonósico”, adjetivos adecuados

En las noticias, se encuentran ejemplos de las dos formas: “Aseguró que la peste porcina africana no representa riesgo para los humanos, ya que no es una enfermedad zoonótica”, “Se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, que no afecta a los humanos” y “La gripe aviar es una enfermedad zoonótica”.

A partir del sustantivo “zoonosis”, que tiene en el “Diccionario de la lengua española” la acepción de ‘enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible a las personas en condiciones naturales’, se utilizan en el ámbito de las ciencias de la salud los adjetivos “zoonótico” y “zoonósico”.

Esta alternancia en la terminación se da en otros adjetivos, como “arteriosclerótico/arteriosclerósico”, y pueden considerarse adecuadas ambas formas, como recoge el “Diccionario panhispánico de términos médicos”, aunque cuenta con más uso la acabada en “-⁠tico”.

Así pues, los enunciados anteriores son todos apropiados.

