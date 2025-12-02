Gobiernos y empresas prometen el 18 % de los fondos necesarios para los refugiados en 2026

La agencia también celebró la inclusión de Austria y España al grupo de países comprometidos a donar a ACNUR por adelantado.

Dinamarca, Alemania, Japón, Países Bajos y Noruega destacan como los mayores donantes mientras que Irlanda, Luxemburgo e Islandia ha aumentado "sustancialmente" sus contribuciones, explicó ACNUR.

"Los compromisos de hoy muestran que el mundo no le ha dado la espalda a las personas obligadas a huir y que el apoyo a los refugiados resiste", celebró el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.

A los compromisos de los países se han sumado los 350 millones de dólares (300 millones de euros) que ha ofrecido el sector privado y que en conjunto cubren por ahora el 18 % de los fondos que se necesitarán el próximo año.

Además, en los próximos meses esperan donaciones de otros países que no pueden comprometer financiación por adelantado.

Por el contrario, ACNUR lamentó el descenso del 17 % de donaciones que no están destinadas a situación o país en particular (decisión del donante) para 2026, lo que reduce la capacidad de reacción del organismo frente a emergencias repentinas o grandes crisis de desplazados.

Estos compromisos se han alcanzado hoy en una conferencia en Ginebra donde ACNUR ha presentado sus planes de acción humanitaria y sus necesidades presupuestarias para el próximo año.

Los recortes de este año en ayuda humanitaria han forzado a los equipos de ACNUR a priorizar qué personas en riesgo recibían apoyo y a enfocar unos recursos limitados en las necesidades más críticas.

Los servicios de protección para mujeres y niñas en Afghanistán se redujeron a la mitad, el 75 % de sus espacios seguros (para los más vulnerables) en Sudán del Sur cerraron y más de 83.000 refugiados se quedaron sin ayuda para resguardarse en el Líbano, ejemplificó ACNUR.

La agencia destacó que, en la primera mitad de 2025, siete millones de desplazados pudieron volver a sus hogares, "la figura más alta en una década" y un recordatorio de que "las soluciones son posibles incluso en crisis complejas".