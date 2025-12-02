Hallan muerto a un ciudadano danés en la región del Chaco en Paraguay

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que el extranjero, al que identificó como Ole Kristjansen, 67 años, no presentaba "heridas visibles en el cuerpo", aunque tenía el rostro desfigurado, presumiblemente, "por la acción de animales nocturnos de la zona".

En este sentido, la Fiscalía pidió ayuda para contactar a los familiares de Kristjansen, quien poseía documentación de su país.

Las autoridades mantienen en resguardo las tarjetas de débito y de crédito del extranjero, así como una camioneta, que, según la información oficial, estaba "estancada" en la entrada del Observatorio del Cerro León, en el departamento de Alto Paraguay.

A inicios de agosto pasado, las autoridades paraguayas hallaron sin vida en Cerro León al guía turístico argentino Wenceslao Benoit, de 77 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Benoit perdió la vida después de extraviarse durante una caminata y quedar sin agua por varios días.