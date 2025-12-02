Hong Kong mantiene las elecciones y abre una investigación independiente del incendio

El mandatario anunció además la creación de una comisión independiente presidida por un juez para investigar “hasta el final” el incendio de Wang Fuk Court, mientras continúan las labores de búsqueda de casi 40 personas desaparecidas.

El siniestro deja ya 151 muertos y 12 detenidos por presunto homicidio imprudente en una investigación que apunta a graves irregularidades en la rehabilitación del complejo residencial.

En declaraciones previas a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo, y vestido de luto, Lee defendió que los futuros legisladores serán “ socios fundamentales” para supervisar la asignación de fondos públicos y revisar las políticas que eviten nuevas catástrofes.

“Mantener la fecha es respetar el orden constitucional y el Estado de derecho”, insistió, antes de advertir que “cualquier intento de sabotaje o explotación política de la tragedia será perseguido con firmeza”.

"Necesitamos construir un Hong Kong mejor. Se hará justicia. Es una tragedia, sí, necesitamos una reforma, hemos identificado los fallos, debemos actuar con firmeza para que los responsables rindan cuentas, reformaremos todo el sistema de rehabilitación de edificios, haremos todo lo posible”, aseguró.

El mandatario apuntó a que “los incendios ocurren en todas las ciudades, haremos todo lo posible para prevenirlos".

De los 90 escaños en liza, solo 20 se elegirán por sufragio universal directo en circunscripciones geográficas (51 candidatos), 30 corresponderán a sectores funcionales (60 candidatos) y los 40 restantes serán designados por el Comité Electoral (50 candidatos), un órgano de 1.500 miembros mayoritariamente afín a Pekín.

Tras el mínimo histórico de participación del 30,2 % registrado en los comicios de 2021 –los primeros tras la reforma electoral impuesta desde el continente–, las autoridades habían desplegado una campaña para aumentar la afluencia a las urnas, aunque todos los actos públicos quedaron suspendidos desde el pasado jueves.

Lee anunció además la formación de una comisión de investigación independiente, presidida por un juez, que determinará las causas del siniestro y propondrá cambios estructurales.

“Los culpables responderán sea cual sea su posición”, garantizó.

Doce personas permanecen detenidas acusadas de homicidio imprudente grave y fraude en las obras de rehabilitación del edificio.

Los peritajes practicados a veinte muestras de la red perimetral exterior, tomadas en diferentes alturas, han detectado que siete incumplen la normativa de resistencia al fuego.

El material homologado solo se instaló en las plantas bajas para eludir controles tras el paso del supertifón Ragasa en julio.

Paralelamente, desde el sábado han sido arrestadas cuatro personas por presuntos delitos contra la seguridad nacional al amparo de la Ordenanza del Artículo 23, en vigor desde el 23 de marzo de 2024.

Entre los detenidos figuran un estudiante universitario de 22 años, promotor de una petición con más de 10.000 firmas que reclamaba una investigación independiente y dimisiones, el exconcejal de distrito Kenneth Cheung y una voluntaria, todos ellos acusados de “explotar la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad”.

La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional advirtió que este tipo de conductas “serán castigadas sin contemplaciones”.

Las autoridades han revisado ya 300 edificios con obras similares y reconocen “fallos graves de supervisión” y casos de corrupción.

Mientras, 1.144 afectados permanecen realojados en módulos provisionales del Tai Po Mega Mall y 683 en hoteles, con asistencia gratuita inicialmente limitada a catorce días.

El líder hongkonés agradeció además “el extraordinario movimiento de solidaridad ciudadana” y las numerosas donaciones recibidas desde el día del siniestro, tanto de particulares como de empresas y asociaciones, que han permitido atender las necesidades más urgentes de los afectados.