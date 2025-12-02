Hong Kong pospone de nuevo la lectura del veredicto por el naufragio del Lamma IV en 2012

El fallo se esperaba este jueves, después de un largo procedimiento con ochenta y cuatro testigos. Un portavoz judicial confirmó el martes la suspensión, pero rehusó precisar motivos, mientras fuentes judiciales citadas por diarios locales descartan que la resolución llegue antes del 20 de enero.

La noche del 1 de octubre de 2012, día de la Fiesta Nacional china, el catamarán rápido Sea Smooth, de la compañía Hong Kong y Kowloon Ferry, abordó por estribor al Lamma IV, que llevaba ciento veinticuatro empleados de Hong Kong Electric y sus familiares rumbo al espectáculo de fuegos artificiales del puerto Victoria.

El choque abrió una vía de agua bajo la línea de flotación, y al carecer de puerta estanca entre dos compartimentos, el buque perdió flotabilidad y se hundió de popa en apenas cien segundos.

La comisión oficial de 2013 culpó a los dos patrones y detectó una cadena de fallos en el proyecto, construcción y revisiones, pero no aclaró quién eliminó el mamparo obligatorio ni quién aprobó la plancha de acero de diez milímetros en la proa del Sea Smooth que actuó como cuchilla.

Tras ganar un recurso en 2023 ante el Tribunal de Apelación, los familiares lograron abrir este segundo sumario centrado en la seguridad estructural y la responsabilidad de la autoridad marítima.

Los afectados señalan que trece años después aún no tienen la imagen completa y denuncian que la “desidia institucional” persiste pese a las reformas anunciadas.

La nueva dilación se produce apenas una semana después del incendio que arrasó siete bloques del conjunto residencial Wang Fuk Court en Tai Po y ha dejado un saldo provisional de 156 fallecidos y decenas de desaparecidos, por el que el jefe del Ejecutivo ha nombrado una comisión independiente de investigación presidida por un juez.