ICBC, primer banco chino en alcanzar el grupo 3 de la lista de entidades clave del FSB

La lista del FSB se divide en cinco niveles por orden de importancia: el 5, el más alto, está vacío, y en el 4 tan solo se encuentra el estadounidense JP Morgan Chase. En el 3 figuran Citigroup, también del país norteamericano; el británico HSBC, mayor banco de Europa, y ahora, también ICBC y el estadounidense Bank of America.

El FSB selecciona a 29 bancos -mismo número que el año pasado- con base a su importancia para el sistema; dicho de otro modo, estas entidades son las que provocarían una crisis financiera en caso de que sufrieran una hipotética quiebra.

Para el mayor banco de China, subir al grupo 3 -y, por tanto, ser considerado entre los 5 bancos más importantes del mundo- supondrá también que ICBC deberá asignar a partir de 2027 un margen de capital adicional de un 2 %, en lugar del 1,5 % que se aplica al nivel 2, donde figuran otras tres entidades del país asiático: Agricultural Bank of China, Bank of China y China Construction Bank.

La otra entidad china que incluye el FSB en su listado es Bank of Communications, aunque se sitúa en el nivel más bajo, el 1, donde también figura el español Santander y el alemán Deutsche Bank, única entidad que ha bajado de clasificación en esta última actualización.

Según un analista citado por el portal de noticias económicas local Yicai, las grandes fortalezas de los bancos chinos a la hora de medir su importancia para el sistema son su tamaño y su nivel de interconexión, aunque de cara al listado de 2026 podrían perder puntos en las mediciones del FSB debido a las fluctuaciones de las tasas de cambio.