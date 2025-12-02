Inundaciones en Sri Lanka dejan 400 muertos, 336 desaparecidos y una alerta sanitaria

Más de 1.3 millones de personas se han visto afectadas por el temporal en Sri Lanka, y más de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC).

Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis, e informaron de que varios hospitales operan con limitaciones debido a los cortes de electricidad y la falta de agua potable.

El Departamento Meteorológico de Sri Lanka alertó este martes de nuevos episodios de lluvias en las provincias del norte y del sur, mientras prevé chubascos o tormentas eléctricas en áreas de Uva, Centro-Norte y Este a partir de primera hora de la tarde.

El organismo pidió a la población extremar las precauciones ante los fuertes vientos temporales y la actividad eléctrica asociada a las tormentas.

El temporal se enmarca en uno de los peores episodios de lluvias que ha afrontado la región en décadas. Según datos recopilados por EFE, las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia dejan este martes más de 1.000 muertos.

Indonesia sigue siendo el país más afectado, con 659 fallecidos y más de 400 desaparecidos, mientras que en Tailandia suma 176 muertos y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur. Los tres Gobiernos advierten de que el balance podría aumentar en las próximas horas, con centenares de personas aún desaparecidas tras el temporal.