Juez en caso estatal de Mangione acepta ocultar videos a los medios hasta el juicio

Una de las periodistas presentes intentó impugnar la medida al decir: "Como una representante de la prensa...", pero no pudo terminar su frase ya que se le ordenó salir de la sala. "Llamaré a mi abogado", afirmó antes de ser escoltada por la policía de la corte.

El único testigo que se subió al estrado hoy fue Joseph Detwiler, un agente de policía de Altoona, en Pensilvania, que descubrió a Mangione en un McDonald's cinco días después del asesinato de Thompson.

Primero le interrogó la Fiscalía, quien le preguntó cómo fue la detención y le pidió comentar varias imágenes captadas por su cámara corporal y las de sus colegas.

Detwiler dijo que al recibir la llamada de que el sospechoso del asesinato estaba en el local supuso que se trataba de una falsa alarma, e incluso declaró que recibió un mensaje de texto de un colega ofreciéndole comprarle el sándwich si participaba en la captura del sospechoso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero tras llegar al restaurante y pedir a Mangione que se quitara la mascarilla, se dio cuenta "de inmediato" de que era el principal sospechoso del tiroteo mortal en Nueva York, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El oficial también fue interrogado durante aproximadamente una hora por Karen Friedman Agnifilo, abogada de Mangione, que le preguntó si se sentía orgulloso de ser uno de los responsables de la detención de alto perfil.

"Estoy orgulloso de haber hecho un buen trabajo, sí", respondió Detwiler.

Los abogados de Mangione argumentan que la policía registró su mochila ilegalmente, sin orden judicial, por lo que su contenido debería ser excluido del caso estatal.

Entre las pruebas que la defensa de Mangione quiere excluir se encuentran una pistola de 9 mm y una libreta en la que, según la Fiscalía, describió su intención de "atacar" a un ejecutivo de seguros médicos.

La audiencia del miércoles se canceló, por lo que se reanudará el jueves y se espera que se prolongue hasta principios de la próxima semana.

Mangione -que se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se volvió a sentar en el banquillo de los acusados sin esposas y vestido de civil, esta vez, con un traje negro y menos sonriente que ayer.

Este año, el acusado se ha declarado inocente de los cargos federales -que acarrean una condena de entre 25 años y cadena perpetua si es declarado culpable- y estatales -por los cuales podría enfrentar la pena de muerte- relacionados con el homicidio.

Ninguno de los dos juicios ha sido aún programado.