La estatal de electricidad prevé apagones simultáneos en el 58 % de Cuba este martes

La isla caribeña atraviesa una crisis energética, agravada desde mediados del año pasado, por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para su infraestructura de producción energética.

El lunes en la tarde-noche (las horas de mayor consumo) los apagones abarcaron cerca del 64 % de Cuba, con La Habana a oscuras en su totalidad por varios momentos, lo cual superó el 59 % de afectación previsto inicialmente por la UNE.

La compañía, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé en el horario “pico” una generación de 1.465 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.835 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.905 MW en el denominado “horario pico”, el de mayor demanda en la tarde-noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. También una de las dos plantas de gas está desconectada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, 102 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de una decena están paradas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo, y atizan el descontento social en un país sumido en una grave crisis.