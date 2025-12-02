La homologación de títulos universitarios extranjeros en España tarda cuatro meses y medio

Morant destacó esta aceleración de los trámites en el pleno del Senado, donde el senador Luke Uribe-Etxebarria ha recordado la frustración que siguen causando los retrasos en miles de personas migrantes y la pérdida de talento y de profesionales que ello conlleva.

La ministra ha denunciado el atasco que se generó durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy al dificultarse la homologación de títulos extranjeros en el marco de un modelo laboral "fallido", que generó elevadas tasas de paro entre los migrantes, y ha destacado los esfuerzos realizados para revertirlo por el actual Gobierno socialista.

Según ha explicado, en noviembre de 2017 se resolvieron 514 solicitudes; en noviembre de 2023 la cifra subió a 1.168, un 127 % más; y este pasado mes de noviembre se han resuelto 13.244, un 2.500 % más.

En 2024 se duplicaron las resoluciones respeto al año previo, alcanzándose las 40.000; y este año se llegarán a las 80.000, un "salto vertiginoso", en palabras de Morant.

Su ministerio activó un plan de choque "de inteligencia procedimental" y se ha esforzado también por mejorar la cooperación con los países emisores de los títulos.

Uribe-Etxebarria señaló que, a pesar de los datos esgrimidos por Morant, la impresión es que siguen los retrasos y que muchas personas ven vulnerado su derecho a la homologación del título y a ejercer una profesión determinada, lo que les conduce a ejercer actividades precarias.