La OCDE rebaja las perspectivas de Argentina pero se mantiene optimista por las reformas

"Seguimos siendo optimistas respecto a las reformas muy ambiciosas y muy importantes que se están planteando y poniendo en marcha en Argentina", subrayó este martes el director de estudios de país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Luiz de Mello.

En declaraciones a EFE tras la presentación del informe de Perspectivas, De Mello insistió en que "la consolidación macroeconómica es fundamental" para Argentina, como también "las reformas estructurales" para atraer inversión y para que se pueda materializar su potencial económico.

En el informe, la OCDE reduce sus previsiones de crecimiento para Argentina al 4,2 % este año (en lugar del 4,5 % que había anticipado en septiembre) y al 3 % en 2026 (en lugar del 4,3 %), después de la caída del 1,9 % que sufrió en 2024. Para 2029, la organización anticipa un nuevo repunte hasta el 3,9 %.

El responsable de los estudios reconoció que habían sido demasiado optimistas en el pasado y señaló que lo que ocurre es que Argentina está viviendo "una transición muy fuerte" en las finanzas públicas en términos de recorte de los presupuestos y "eso tiene un efecto sobre la actividad económica".

Además, la economía argentina, que "está bien integrada en las cadenas de valor en términos de exportaciones agrícolas", se ve afectada por el hecho de que "el comercio internacional está perdiendo un poco de dinamismo".

En su informe la OCDE constata que en el segundo trimestre de 2025 el producto interior bruto (PIB) de Argentina volvió a caer un 0,1 %, tras tres trimestres de "sólido" incremento debido a un bajón del 0,7 % de la demanda interna.