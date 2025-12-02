La Rioja (España) pide que la UE concrete papel de las regiones en su política de cohesión

El director general de Fondos y Relaciones con la UE del Gobierno riojano, Jesús Angel Garrido, trasladó esta petición en la reunión, celebrada en Bruselas, de la Comisión de Política de Cohesión Territorial (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR).

Garrido recordó la oposición de La Rioja a la propuesta inicial de la Comisión y, aunque valoró las modificaciones planteadas por el organismo comunitario en los últimos días, como la recuperación del principio de partenariado, solicitó "más claridad sobre estas modificaciones y más garantías de que se cumplirán".

En relación a las diferentes categorías de regiones, el Gobierno de La Rioja pide concretar si habrá solo dos categorías o habrá cohesión para todas las regiones.

Además, el Ejecutivo regional solicita que se ofrezca más información sobre si será la Comisión la que establezca los criterios de definición de estas categorías y de distribución de fondos o los dejará en manos de los Estados miembros.

Respecto a la participación de las regiones en los planes de colaboración nacional y regional, el director general trasladó la inquietud del Gobierno de La Rioja sobre cómo participarán las regiones en la definición de las prioridades de cohesión.

Además, solicitó a la Comisión que aclare si esto solo sucederá “cuando los planes de colaboración tengan capítulos regionales” y por qué deja esta decisión en manos de los Estados miembros.